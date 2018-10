Martedì 2 ottobre 2018 - 20:54

Sospeso il professor Strumia dopo le frasi sessiste

La decisione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare

Roma, 2 ott. (askanews) – L’Infn, Istituto nazionale di fisica nucleare, a seguito delle affermazioni del professor Alessandro Strumia nel corso del suo intervento al convegno High Energy Theory and Gender organizzato al Cern, ha comunicato la decisione di sospendere al professor Alessandro Strumia l’associazione all’Infn, in attesa del risultato degli approfondimenti sul caso.

L’Infn ha deciso di procedere alla sospensione immediata dell’associazione con la motivazione che il professor Strumia ha fatto, per di più in un contesto pubb’Ente e, cosa ancor più grave, discriminatorie e apertamente lesive della reputazione di ricercatrici e ricercatori dipendenti e associati all’Infn, in violazione delle norme del Codice etico e del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone dell’Istituto.

Pie/Int5