Martedì 2 ottobre 2018 - 14:40

Salvini a Napoli promette entro fine anno cento agenti in più

Pugno di ferro contro i parcheggiatori abusivi

Napoli, 2 ott. (askanews) – “Prendo l’impegno a portare entro fine anno cento uomini delle forze dell’ordine qui a Napoli cento uomini delle forze dell’ordine per controllare tutte le strade. Nel quartiere del Vasto il numero degli immigrati è sceso da mille a seicento. L’obiettivo è arrivare a zero”. A dirlo è il ministro dell’interno Matteo Salvini oggi a Napoli.

“Non prometto miracoli, ma pugno di ferro contro la malavita. La camorra è ignoranza e noi la inseguiremo quartiere per quartiere, casa per casa. La combatteremo con ogni arma che lo Stato ci mette a disposizione. Nei prossimi mesi manderemo altre 150 unità di forze dell’ordine per la sicurezza. Inoltre, nonostante quello che possa dire l’Europa, che può minacciare o alzare la voce, finanzieremo con 1 miliardo di euro 10mila assunzioni per la sicurezza”.

