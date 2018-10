Lunedì 1 ottobre 2018 - 12:42

Papa: venti violenti investono barca Chiesa, gravi colpe alcuni

Udienza ad un gruppo di sacerdoti francesi

Città del Vaticano, 1 ott. (askanews) – “Viviamo in un contesto in cui la barca della Chiesa è investita da venti contrari e violenti, a causa specialmente delle gravi colpe commesse da alcuni dei suoi membri”. Lo ha detto il Papa ai sacerdoti della diocesi di Créteil ricevuti in udienza questa mattina in Sala Clemetina.

“Tanto più è importante non dimenticare l’umile fedeltà quotidiana al ministero che il Signore permette di vivere alla grande maggioranza di coloro che ha donato alla sua Chiesa come sacerdoti! Noi sappiamo che, rispondendo alla chiamata del Signore, non siamo stati consacrati mediante il dono dello Spirito per essere dei ‘supereroi’. Siamo stati inviati con la consapevolezza di essere uomini perdonati, per diventare pastori alla maniera di Gesù, ferito, morto e risorto. Perché la nostra missione in quanto ministri della Chiesa è, oggi come ieri, di testimoniare la forza della Risurrezione nelle ferite di questo mondo”.

“Cari amici, prendendo il tempo per riflettere sulla revisione dell’organizzazione della vostra Diocesi, non abbiate paura di guardare le ferite della nostra Chiesa, non per lamentarvene, ma per andare fino a Gesù Cristo. Lui solo può guarirci permettendoci di ripartire da Lui e di trovare, con Lui e in Lui, i mezzi concreti per proporre la sua vita a tutti, in un contesto di povertà e di carenza”.