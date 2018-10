Lunedì 1 ottobre 2018 - 20:12

Laudamotion inaugura collegamento tra Milano-Bergamo e Vienna

Il volo con frequenza giornaliera a partire dal 28 ottobre 2018

Orio al Serio, 1 ott. (askanews) – La compagnia aerea austriaca Laudamotion ha annunciato l’apertura del collegamento tra gli aeroporti di Milano-Bergamo (Orio al Serio) e Vienna. Il volo verrà effettuato con frequenza giornaliera a partire dal 28 ottobre 2018, impiegando l’aeromobile Airbus 320. Si tratta del primo volo diretto nella storia dei due aeroporti.

L’annuncio è stato dato lunedì primo ottobre a Milano da Andreas Gruber, amministratore delegato di Laudamotion, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato Emilio Bellingardi e Giacomo Cattaneo, rispettivamente direttore generale e direttore commerciale aviation di Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano-Bergamo.

“Le nostre rotte, in particolare quelle definite City Shuttle hanno successo perché garantiamo le tariffe più vantaggiose per i nostri clienti. Siamo certi che l’apertura del nuovo volo giornaliero non-stop da e per Vienna con Milano-Bergamo contribuirà ad aumentare i volumi di traffico della nostra compagnia aerea”, ha dichiarato Andreas Gruber, amministratore delegato di Laudamotion.

“Il volo diretto con Vienna aggiunge al network dell’Aeroporto di Milano-Bergamo una delle destinazioni più prestigiose e gettonate in Europa – ha sottolineato Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo – la disponibilità del collegamento non stop giornaliero allarga le frontiere del nostro aeroporto, rendendo possibile pianificare, in chiave bilaterale, le soluzioni più convenienti nell’arco della settimana per intraprendere un viaggio per turismo o affari”.

Laudamotion ha sede e base principale all’Aeroporto internazionale di Vienna-Schwechat, principale scalo aereo austriaco, situato a circa 16 km a est dalla capitale, da cui è facile e comodo raggiungere il centro della città. Il City Airport Train collega l’aeroporto con Vienna Centro in soli 16 minuti con servizio non-stop. A questo si aggiungono i servizi delle Ferrovie Austriache, di metropolitana leggera e via autobus.

In occasione del lancio del collegamento tra Orio al Serio e Vienna, Laudamotion ha messo in vendita biglietti a partire da 9,99 € a tratta.