Sabato 29 settembre 2018 - 08:47

Campania, processo Crescent: De Luca assolto in primo grado

Evitata la sospensione da governatore

Roma, 29 set. (askanews) – Dopo una camera di consiglio durata otto ore, nella tarda serata di ieri si è concluso il processo di primo grado sul caso Crescent, il complesso immobiliare sul lungomare di Salerno edificato – secondo l’accusa – in modo irregolare e con permessi abusivi: i magistrati della II sezione penale del Tribunale di Salerno hanno assolto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e gli altri 21 imputati.

De Luca era accusato di abuso d’ufficio e falso ideologico: per il governatore la Procura aveva chiesto una condanna a due anni e dieci mesi di reclusione. Il processo era decisivo per il futuro del governatore, ma anche della Regione: in base alla legge Severino, infatti, la condanna per abuso d’ufficio avrebbe imposto per De Luca la sospensione dall’incarico per 18 mesi.

