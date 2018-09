Venerdì 28 settembre 2018 - 09:54

L’aereo non centra la pista e atterra in laguna

Tutti salvi i 36 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio

Wellington, 28 set. (askanews) – Un aereo della Air Niugini, la compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea, non ha centrato la pista di atterraggio di un’isola della Micronesia e ha concluso il suo volo nella laguna di Chuuk.

I 36 passeggeri sono stati costretti a nuotare per salvarsi, perché dopo l’ammaraggio, il Boeing 737 ha iniziato a imbarcare acqua e ad affondare. Le foto e i video pubblicati sui social media dai residenti mostrano piccole imbarcazioni che si avvicinano all’aereo per portare in salvo i passeggeri e gli 11 componenti dell’equipaggio.

La compagnia ha dichiarato che il volo doveva effettuare uno scalo tecnico nel tragitto tra Pohnpei e Port Moresby ma “è atterrato poco fuori dalla pista”.

