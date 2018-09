Giovedì 27 settembre 2018 - 11:14

Salone Libro, Bonisoli: non compreremo marchio, ma sotto tutela

Ministero sarà ultima linea di difesa

Torino, 27 set. (askanews) – “Abbiamo avviato come ministero un provvedimento di tutela nei confronti dell’archivio del patrimonio mobiliare della Fondazione per il Libro. Il fatto che lo stiamo tutelando non vuol dire né che stiamo acquistando il marchio né che lo stiamo nazionalizzando”. Lo ha precisato il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, a margine della riapertura della Cappella della Sindone.

“Abbiamo semplicemente detto che chiunque possegga il marchio deve ricordarsi che il Salone del Libro ha un valore culturale di cui lo Stato si fa garante”, ha proseguito Bonisoli. Quando il marchio andra’ all’asta “chiunque acquisterà un bene sotto tutela, banalmente dovra’ darne comunicazione quindi il ministero sarà informato di tutti i passaggi di proprieta’”, ha precisato il ministro.

“Chi possiede il marchio non è uno dei primari interessi del ministero – ha messo in chiaro Bonisoli – il ministero può fare l’ultima linea di difesa, nel momento in cui nessuno volesse il marchio, il ministero se ne potrà eventualmente occupare. Ma se ci saranno altri soggetti che se ne vogliono occupare noi saremmo contenti”. Mettere sotto tutela il marchio “vuol dire che riconosciamo il valore culturale dell’archivio, che comprende anche il marchio.

Una volta finito il procedimento, archivio e marchio saranno una cosa sola, il marchio non potra’ essere separato dall’archivio”, ha spiegato il ministro. “Il Salone del Libro fa parte del patrimonio culturale italiano, una iniziativa che e’ andata avanti per decenni e ha una grandissima reputazione sopravvissuta anche a vicissitudini di natura economica”, ha concluso.