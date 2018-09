Giovedì 27 settembre 2018 - 07:05

Rapina in villa: rischia il linciaggio uno dei romeni arrestati

Lanciano, la Polizia lo salva dalla folla inferocita

Lanciano, 26 set. (askanews) – Ha rischiato il linciaggio da parte della folla inferocita uno dei tre arrestati romeni atteso per ore a Lanciano (Chieti) nella palazzina dove stanotte è stato fermato dalla polizia su corso Roma in centro a Lanciano e da dove è stato condotto dagli agenti in commissariato. Urla e pugni contro la vettura che lo accompagnava in commissariato con il volto coperto da un cappuccio grigio. Lunga l’attività investigativa da parte degli inquirenti che avrebbero riscontrato particolari che ricondurrebbero alla rapina. La banda di romeni che avrebbe rapinato nella loro villa la famiglia Martelli domenica notte sarà portata in carcere a Lanciano. Sotto la palazzina in corso Roma gli uomini della scientifica hanno svolto l’attività investigativa e ora si cerca il capo della banda: un italiano che sarebbe riuscito a scappare insieme con una donna anche lei romena che avrebbe preso in affitto l’appartamento, un sottotetto di pochi metri quadrati.

Xab