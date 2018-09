Giovedì 27 settembre 2018 - 11:18

Manovra, Salvini: non ci saranno problemi né divisioni

"Rispettiamo quello che gli italiani rispettano da noi"

Roma, 27 set. (askanews) – Sulla manovra e sulla misura del rapporto deficit/pil “non ci saranno problemi né divisioni”: lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della visita istituzionale a Tunisi. “I numeri – ha sottolineato Salvini – entusiasmano tanto i giornalisti, noi stiamo lavorando sulla sostanza, è una manovra che abbiamo promesso agli italiani, senza miracoli, senza moltiplicazioni di pani e pesci, però con un superamento della legge Fornero graduale, con una riduzione delle tasse graduale, con il superamento delle liti con Equitalia, con l’avvio di un reddito di reinserimento al lavoro, per cui se ci sarà l’uno virgola, il due virgola o lo zero virgola arriverà alla fine del percorso. Sono sicuro che in Europa avere un’Italia che cresce e ragazzi italiani che sperano e che lavorano sarà solo un successo. E – ha aggiunto il vicepremier – non ci saranno problemi né divisioni o confusioni; rispettiamo quello che gli italiani si aspettano da noi”.