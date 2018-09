Giovedì 27 settembre 2018 - 12:32

Csm, Bonafede: una parte di magistrati ha deciso di fare politica

"Affidata la vice presidenza ad un esponente di primo piano del Pd"

Roma, 27 set. (askanews) – “Prendo atto che all’interno del Csm, c’è una parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!”. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commenta così l’elezione di David Ermini alla vice presidenza del Csm.

In un post su Facebook, Guardasigilli spiega che “non posso non prendere atto che i magistrati del Csm hanno deciso di affidare la vice presidenza del loro organo di autonomia ad un esponente di primo piano del Pd, unico politico eletto in questa legislatura tra i laici del Csm. Poi Bonafade sottolinea che “ovviamente nulla di personale nei confronti del neo eletto vice presidente del Csm, David Ermini, a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro.

Continuo a credere che il rapporto tra il ministero e il Csm sia fondamentale per il buon funzionamento della giustizia e mi impegnerò sinceramente e serenamente in questa direzione Ma ci sono atti che hanno un significato politico che non può essere ignorato”.