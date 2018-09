Mercoledì 26 settembre 2018 - 07:54

Toscana, ancora fuoco sul Monte Serra: 1. 200 ettari in fumo

Oltre 700 persone sono state sgomberate

Roma, 26 set. (askanews) – Sono oltre 1.200 gli ettari di bosco andati in fumo per l’incendio divampato dalla sera del 24 settembre sul Monte Serra, nel Pisano, e che non è stato ancora domato. Oltre 700 persone sono state sgomberate dalla protezione civile e dai soccorritori nei comuni di Calci e Vicopisano.

I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti con 109 unità via terra e, nonostante il forte vento e la non piena visibilità a causa delle nubi di fumo, 5 Canadair e un elicottero S64 Erickson “Nuvolarossa”.

Già ieri, la Procura di Pisa ha aperto un’inchiesta sull’incendio divampato sul Monte Serra e lavora “all’ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo”. Lo ha spiegato il procuratore di Pisa, Alessandro Crini. “Primo fra tutti – ha aggiunto Crini- il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca”. Le indagini si starebbero concentrando su cinque persone.

Per facilitare le operazioni di volo antincendio in corso per spegnere i roghi sul monte Serra, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha disposto la chiusura ai voli civili dell’Aeroporto di Pisa anche per la giornata di oggi.