Mercoledì 26 settembre 2018 - 10:46

Arrestati 3 romeni per la rapina in villa a Lanciano

Erano pronti alla fuga

Chieti, 26 set. (askanews) – Avevano addosso 3.400 euro in contanti e stavano per partire probabilmente verso l’estero i tre arrestati per l’aggressione in villa a Lanciano (Chieti) fermati dalla polizia del centro teatino.

I tre di origine romena secondo gli inquirenti stavano per fuggire a bordo dell’auto con la quale hanno fatto la rapina. .

La polizia ha fatto irruzione in una palazzina in pieno centro storico di Lanciano abitata da diversi cittadini stranieri. Si cerca ancora il quarto uomo protagonista della barbara aggressione di domenica notte durante la quale a Niva Bazzan (alla quale è stato tagliato dagli aggressori il lobo dell’orecchio destro) e Carlo Martelli sono stati malmenati e rapinati.

È in corso una riunione straordinaria degli inquirenti ed è caccia al quarto uomo. I tre arrestati avevano barbe lunghe per non farsi riconoscere.

Xab/Int9