Sabato 22 settembre 2018 - 18:59

Su una donna il primo trapianto di faccia in Italia

Eccezionale intervento stile "Face/Off" al Sant'Andrea di Roma

Roma, 22 set. (askanews) – Primo eccezionale intervento in Italia stile “Face/Off” (film del 1997 diretto da John Woo e interpretato da John Travolta e Nicolas Cage) all’ospedale Sant’Andrea di Roma: un trapianto di faccia. Il volto di una donatrice 21enne è stato già prelevato per essere collocato, dall’equipe chirurgica, sulla donna ricevente, una 49enne colpita da neurofibromatosi del I tipo, malattia genetica che provoca alterazioni di pelle, occhi e nervi. Lo ha fatto sapere il Centro nazionale trapianti con una nota, spiegando che l’intervento rientra in un protocollo sperimentale, autorizzato dal Centro Nazionale Trapianti dopo l’acquisizione del parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità; le équipe per il prelievo del tessuto facciale da donatore deceduto e per il successivo trapianto sono dirette dal prof. Fabio Santanelli di Pompeo, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’A.O. Sant’Andrea di Roma, e dal dott. Benedetto Longo, facente parte della stessa unità operativa.

Lunedì alle 14:30 è convocata una conferenza stampa all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma.