Venerdì 21 settembre 2018 - 18:55

Turismo “Food Wine”, 10 progetti premiati da Mibac e Invitalia

Gli startupper si sono sfidati su progetti innovativi

Roma, 21 set. (askanews) – Si è chiuso a Torino l’ultimo appuntamento del 2018 di FactorYmpresa Turismo (factorympresa.invitalia.it/), il programma promosso dal MiBAC e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l’obiettivo di far crescere qualitativamente l’offerta e rendere l’Italia più competitiva sui mercati internazionali.

Guidati dai tutor e dai mentor di Invitalia, gli startupper delle 20 imprese selezionate dall’Agenzia attraverso una call nazionale, hanno lavorato con entusiasmo e a ritmi intensi per migliorare il modello di business e “accelerare” la realizzazione dei loro progetti in grado di innovare il settore del turismo enogastronomico. Esperienza Turistica, Marketing&Export e Territorio, i temi sui quali è stato chiesto agli imprenditori di lavorare per elaborare proposte in grado di creare valore per verificare punti di forza e di debolezza del modello di business; definire come rafforzare il progetto individuando il fabbisogno di servizi specialistici; preparare un pitch di massimo 3 minuti per presentarsi alla giuria.

Alla presenza di Francesco Palumbo, Direttore Generale Direzione Turismo Mibac, Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Ernesto Somma, Responsabile Area Incentivi e Innovazione di Invitalia, i partecipanti hanno presentato la loro idea di business con un pitch di tre minuti alla giuria composta da funzionari del Mibact e di Invitalia.

I 10 progetti vincitori si sono aggiudicati un assegno da 10.000 euro da utilizzare per sviluppare l’idea di business.

Ecosostenibilità, intelligenza artificiale, sharing economy: sono solo alcune delle molte sfide che dovrà affrontare il turismo del futuro, uno dei settori in cui l’innovazione porterà i cambiamenti più importanti, grazie a un’offerta di servizi personalizzati sulle esigenze del viaggiatore. Con l’obiettivo di incoraggiare la produzione di idee di business innovative, sostenere le imprese ad alto tasso di innovazione e incentivare l’aggregazione degli operatori turistici per l’integrazione dei servizi, FactorYmpresa Turismo contribuisce a dare impulso alla realizzazione del cambiamento all’interno del tessuto economico italiano.

Winederlust Italy è una piattaforma che propone wine tour ed esperienze enogastronomiche alla scoperta di territori minori con produzioni di elevata qualità e piccole eccellenze all’interno di territori più noti, fieri baluardi del made in Italy. Risponde all’irresistibile desiderio di viaggiare scoprendo l’Italia più autentica al di fuori dei classici percorsi turistici più famosi e pubblicizzati.

Cantine.wine è un booking specializzato che consente di vivere un’esperienza di degustazione indimenticabile prenotando una visita nei luoghi in cui nasce il prodotto vitivinicolo. Ogni utente avrà la possibilità di concretizzare il tour enologico scegliendo, in base alle proprie preferenze, l’esperienza che vuole vivere.