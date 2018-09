Venerdì 21 settembre 2018 - 15:40

Per Fabrizio Corona pena ridotta a 6 mesi in appello

Il pg aveva chiesto condanna a 2 anni e 9 mesi di carcere

Milano, 21 set. (askanews) – Pena ridotta per Fabrizio Corona nel processo d’appello sul “tesoretto” da 2,6 milioni di euro sottratti al fisco. I giudici della seconda corte d’appello di Milano hanno condannato l’ex re dei paparazzi a 6 mesi di carcere. Il sostituto procuratore generale Maria Pia Gualtieri aveva chiesto per lui una condanna pari a 2 anni e 9 mesi di carcere. In primo grado l’ex re dei paparazzi era stato condannato a un anno di carcere.

