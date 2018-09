Venerdì 21 settembre 2018 - 07:57

Estate, controlli Gdf: irregolari 50% case-vacanze

Individuati 4.126 venditori abusivi

Roma, 21 set. (askanews) – Abusivismo commerciale, evasione fiscale delle case-vacanze, truffe del carburante, “caporalato”, contraffazione, traffici di droga e di valuta sono solo alcuni dei fenomeni riscontrati dalle Fiamme Gialle nelle località di villeggiatura e nelle città d’arte.

36.467 i controlli complessivamente eseguiti su tutto il territorio nazionale, con una media di circa 500 operazioni al giorno, quasi il doppio rispetto all’estate scorsa.

In sintesi: 4.126 venditori abusivi individuati; 753 casi di affitti “in nero” scoperti: irregolare oltre il 50% dei controlli; 2.180 distributori stradali controllati: irregolare 1 ogni 5. Sequestrati oltre 700 mila litri di carburanti; 3.123 lavoratori senza contratto o pagati con somme “fuori busta”, di cui 36 minori. Denunciati 69 datori di lavoro; oltre 380 mila articoli contraffatti o non sicuri tolti dal mercato ogni giorno per quasi 29 milioni di prodotti sequestrati; 7.526 operazioni contro i traffici di sostanze stupefacenti, armi, rifiuti e tabacchi; quasi 37 milioni di euro non dichiarati intercettati presso i valichi di frontiera, i porti e gli aeroporti. 1.297 le violazioni rilevate. Sequestri per oltre 1 milione e 900 mila euro; 855 persone identificate nel corso di accertamenti sui flussi di denaro canalizzati tramite “money transfer”; 344 punti clandestini di raccolta scommesse scoperti e 147 “slot” sequestrate; 2.243 interventi di polizia in mare: oltre 920 le irregolarità emerse; 264 missioni di ricerca e salvataggio del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.