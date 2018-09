Giovedì 20 settembre 2018 - 17:59

Cyber security: Venerdì 21 al via i Link cyber days

Organizzati dalla Link Campus University a Roma

Roma, 20 set. (askanews) – Come difendersi dagli attacchi virtuali? Quali i punti di forza e quali invece le debolezze nel nostro sistema cibernetico? Domande alle quali risponderanno i Link Cyber Days che inizieranno venerdì 21 presso la sede della Link Campus University a Roma.

Un fenomeno sociale importante che coinvolge miliardi di persone connesse a Internet (oltre tre secondo l’ultimo rapporto del Digital Global Overview) ma anche gli Stati, spesso oggetto di attacchi destabilizzanti, da parte d terroristi radicalizzati, criminali finanziari, hacktivisti che vogliono protestare contro il sistema.

Per questo, la cybersecurity va assunta come cultura e va insegnata nelle scuole superiori e nelle università istituendo lauree di base mira a coprire il gap di competenze che oggi affligge il mercato. Secondo recenti calcoli, nel 20121 mancheranno 3,5 milioni di posti per esperti di sicurezza informatica a livello mondiale, 30mila solo in Italia.

Massimi esperti del settore si confronteranno domani e dopodomani nel croso di un summit che vedrà la presentazione da parte della Link Campus del nuovo Cyber Range, innovativa e dedicata piattaforma/lab dell’area sicurezza, intelligence e cybersecurity dell’Ateneo in collaborazione con Rhea group.

Sabato inoltre, prenderà il via RomHack, un un evento di sicurezza gratuito organizzato dall’associazione di promozione sociale Cyber Saiyan. L’edizione 2018 ha come filo conduttore il tema: “Attacco e Difesa in una prospettiva di team, con focus specifico su scenari reali”.