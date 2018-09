Mercoledì 19 settembre 2018 - 22:25

Roma, auto sbanda e investe turisti vicino San Pietro: 5 feriti

Forse a causa dei sampietrini bagnati

Roma, 19 set. (askanews) – Incidente vicino piazza San Pietro a Roma: un uomo ha perso il controllo dell’auto e investito una famiglia di turisti polacchi. Cinque i feriti, nessuno in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto verso le 20.30 in via della Conciliazione angolo via Transpontina, un uomo, italiano, forse a causa dei sampietrini bagnati ha perso il controllo dell’auto e ha investito una famiglia di turisti polacchi, madre padre e tre bambini di 13, 10 e 5 anni. L’uomo si è fermato per prestare soccorso. Il 118 ha trasportato l’uomo all’ospedale San Camillo, la donna al Santo Spirito e i tre bambini al Bambino Gesù.

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi della polizia municipale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti.

Lme