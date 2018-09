Mercoledì 19 settembre 2018 - 10:12

Il monito di Papa Francesco: mai insultare la madre o il padre altrui

Se vi siete allontanati da vostri genitori, fate sforzo e tornate

Città del Vaticano, 19 set. (askanews) – “Onorare i genitori: ci hanno dato la vita!”. Così Papa Francesco all’udienza generale in piazza San Pietro. “Se tu ti sei allontanato dai tuoi genitori, fai uno sforzo e torna da loro, forse sono vecchi, ti hanno dato la vita, e poi fra noi c’è l’abitudine di dire cose brutte, anche parolacce: per favore mai mai mai insultare i genitori altrui, mai, mai si insulta la mamma il papà, mai. Fate voi questa decisione interna: da oggi mai insulterò la mamma o la papà di qualcuno, non devono essere insultati”.

Ska/Int9