Martedì 18 settembre 2018 - 10:51

Energia, nuovo brevetto Polimi: la pompa di calore elio-assistita

Tra i vantaggi, migliori prestazioni e consumi ridotti

Roma, 18 set. (askanews) – Offre migliori prestazioni energetiche la nuova pompa di calore elio-assistita brevettata dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Il dispositivo combina due tecnologie: quella della pompa di calore di tipo aria-acqua e quella dei pannelli solari ibridi fotovoltaici termici.

Elemento di congiunzione – spiega Polimi – è l’evaporatore speciale a triplo fluido acqua-aria-refrigerante nel quale, oltre al tradizionale circuito in cui scorre il fluido refrigerante, è ricavato un circuito in cui scorre contemporaneamente acqua. Tale circuito ad acqua è collegato a sua volta al campo di pannelli solari ibridi utilizzati per incrementare la temperatura dell’acqua e per produrre energia elettrica. In tal modo, la temperatura media dell’aria che attraversa l’evaporatore aumenta grazie al riscaldamento imposto dalla portata di acqua calda proveniente dal campo di pannelli solari, comportando un miglioramento delle prestazioni energetiche della pompa di calore. Inoltre, la potenza elettrica prodotta dal campo di pannelli solari ibridi è utilizzata per coprire la richiesta della pompa di calore riducendone così il prelievo dalla rete elettrica o garantendone il funzionamento autonomo.

Nel settore civile e industriale le pompe di calore elettriche sono molto utilizzate per scopi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, per poter funzionare richiedono di estrarre energia da una sorgente a bassa temperatura (circa tra il 60% e 80% da acqua, aria o terreno) e di prelevare energia elettrica dalla rete elettrica nazionale (circa tra 20% e 40%). Ad oggi, salvo poche eccezioni, – fa notare il Politecnico – il funzionamento delle pompe di calore elettriche grava quindi completamente sulla rete elettrica nazionale.

Rispetto a una pompa di calore tradizionale, la pompa sviluppata da Polimi funziona correttamente anche in assenza di radiazione solare e quando questa è presente offre prestazioni energetiche migliori a parità di effetto utile. Inoltre ha un prelievo di energia elettrica dalla rete ridotto e garantisce prestazioni migliori anche del campo di pannelli solari ibridi. Nella stagione estiva poi, può funzionare come condizionatore per raffrescare gli ambienti e permette di sfruttare i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria