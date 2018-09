Lunedì 17 settembre 2018 - 14:16

Napoli, esplosione in una casa ai Quartieri Spagnoli: feriti

Provocata da una bombola di gas

Napoli, 17 set. (askanews) – Lo scoppio di una bombola a gas ha provocato un’esplosione e alcuni feriti a Napoli. La deflagrazione poco dopo le 11.30 in un appartamento di via Don Giovanni Minzoni, ai Quartieri Spagnoli. Ancora incerta la dinamica di quanto avvenuto e poche le informazioni. Sul posto sia la polizia che i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e stanno domando l’incendio esploso subito dopo il boato. Si sta, inoltre, verificando la staticità dell’edificio coinvolto dall’esplosione.

