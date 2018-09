Sabato 15 settembre 2018 - 16:39

Papa a Palermo: inchino Madonna a casa boss assolutamente no

Vigilare, religiosità popolare non sia strumentalizzata da mafia

Roma, 15 set. (askanews) – “Vi chiedo di vigilare attentamente, affinché la religiosità popolare non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa, perché allora, anziché essere mezzo di affettuosa adorazione, diventa veicolo di corrotta ostentazione”. Così Papa Francesco nell’incontro con sacerdot, religiosi e seminaristi nella cattedrale di Palermo. “Lo abbiamo visto nei giornali quando la madonna si ferma e fa l’inchino davanti alla casa del capomafia: quello non va, non va assolutamente”.