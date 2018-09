Sabato 15 settembre 2018 - 12:47

Donna violentata vicino alla stazione Termini, arrestato un romeno

Accertamenti della polizia

Roma, 15 set. (askanews) – Nel corso della notte personale della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, del Commissariato Viminale e della Polizia Scientifica ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, a carico di Suli Damian Danut, romeno di 37 anni. L’uomo è “gravemente indiziato” dei reati aggravati di violenza sessuale, rapina e lesioni, in danno di una donna italiana di circa 50 anni. La violenza è stata consumata nella notte tra il 13 e 14 settembre in via De Pretis e la vittima una volta soccorsa è stata portata all’ospedale San Giovanni.

