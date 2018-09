Venerdì 14 settembre 2018 - 12:22

Papa: il cristianesimo rischia di sparire dal Medio Oriente

Udienza a organismi caritativi cattolici presenti in Iraq e Siria

Città del Vaticano, 14 set. (askanews) – “Esiste il rischio che la presenza cristiana sia cancellata proprio nella terra da cui si è propagata nel mondo la luce del Vangelo”: lo ha detto il Papa nel corso di un’udienza agli organismi caritativi cattolici presenti in Iraq e Siria.

“Da troppi anni – ha detto Francesco – i conflitti insanguinano quella regione e la situazione delle popolazioni in Siria e in Iraq e nei Paesi vicini continua a destare grande preoccupazione. Ogni giorno, nella preghiera, porto davanti al Signore le sofferenze e le necessità delle Chiese e dei popoli di quelle amate terre, come pure di coloro che si prodigano per dare loro aiuto: ogni giorno. Con la vostra terza indagine sull’aiuto umanitario delle entità ecclesiali, state apportando un importante contributo per meglio comprendere le necessità e meglio coordinare gli aiuti in favore di queste popolazioni. Come ho più volte ricordato, esiste il rischio che la presenza cristiana sia cancellata proprio nella terra da cui si è propagata nel mondo la luce del Vangelo”.