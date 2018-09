Giovedì 13 settembre 2018 - 17:10

Emergenza scuole nelle zone terremotate del Centro Italia

Gruppo api al fianco della comunità di San Severino Marche

Roma, 13 set. (askanews) – Si è tenuta oggi, la cerimonia di inaugurazione della Scuola di Via Lorenzo D’Alessandro di San Severino Marche, città colpita dal sisma del 30 ottobre 2016. A seguito dei danni causati dal terremoto molte scuole sono state dichiarate inagibili e gli alunni sono rimasti privi di struttura. Il Comune di San Severino Marche – si legge in una nota – ha promosso ed avviato il progetto di ricostruzione per fronteggiare le conseguenziali situazioni di sovraffollamento. Il Gruppo api ha aderito all’iniziativa contribuendo alla realizzazione della nuova struttura per dare sostegno alla comunità e al territorio settempedano, in cui è storicamente presente con le sue attività.

Investire sui giovani per avere positive ricadute negli anni a venire è un valore irrinunciabile per il Gruppo api, che è impegnato da tempo in iniziative a favore della comunità scolastica, tra cui anche importanti progetti di Alternanza Scuola Lavoro nel territorio delle Marche. La Scuola è la prima comunità, dopo quella familiare, in cui i ragazzi entrano a far parte a pieno titolo e in cui si formano come studenti, cittadini e persone. Oggi il sostegno all’istituzione scolastica si intensifica e concretizza attraverso la consegna agli studenti di un luogo sicuro, sostenibile, accogliente dove poter studiare e crescere serenamente.

“Abbiamo vissuto, a San Severino, un periodo molto difficile dopo il terremoto che ci ha gravemente colpito. In questi mesi abbiamo gestito l’emergenza e i numerosi disagi – spiega il Sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei – con coraggio e convinzione di rinascita. Non abbiamo mai smesso di guardare al futuro con ottimismo, procediamo con perseveranza e fiducia in questa opera di ricostruzione del territorio, anche grazie ai tanti generosi donatori. Siamo particolarmente grati al Gruppo api, che con il suo gesto ci ha supportato nel progetto di ricostruzione antisismica. La vicinanza di tante realtà presenti sul nostro territorio ci sprona ancora di più ad andare avanti senza cedimenti per la nostra strada con la consapevolezza di non essere soli e con la certezza che – conclude il Sindaco Piermattei – la nostra Città tornerà a vivere splendida come prima, e più sicura per tutti i nostri ragazzi”.