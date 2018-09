Mercoledì 12 settembre 2018 - 13:56

Governo Pro Vax, Bussetti come G. Grillo: “Miei figli vaccinati”

"Faccio il papà". La collega alla Salute disse: 'Lo farò, ovvio'

Roma, 12 set. (askanews) – In tema di vaccinazioni dei bambini e accesso a scuola, i ministri del governo competenti, quelli della Salute e dell’Istruzione, hanno pochi dubbi: i vaccini vanno fatti. O quantomeno loro certamente, anzi “ovviamente”, vaccinano i figli.

“Io i miei figli li ho vaccinati. Non faccio il ministro della Salute, faccio il papà e come papà opero nel rispetto della legge”, ha detto infatti il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti su Radio Capital, nel giorno in cui il governo ha di fatto blindato con la fiducia il decreto milleproroghe, che in tema di vaccini prevede anche per questo anno scolastico la possibilità di sostituire la documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione con un’autocertificazione (da sostituire entro il 10 marzo 2019 con la documentazione originale).

Dunque anche Bussetti è un convinto Pro Vax e la sua posizione arriva dopo quella simile già espressa dalla collega alla Salute (e medico) Giulia Grillo. Lo scorso 5 luglio infatti, proprio presentando la circolare che per le vaccinazioni scolastiche prevedeva una dichiarazione sostitutiva al posto della certificazione delle Asl, il ministro Grillo aveva annunciato: “Fra qualche mese sarò mamma e ovviamente vaccinerò mio figlio esattamente come fanno tutti”.