Mondo di mezzo: le condanne, le conferme e l’aggravante mafiosa

Cronaca di un processo che finisce "alla romana"

Roma, 11 set. (askanews) – Finisce “alla romana” il processo ‘Mafia Capitale – Mondo di mezzo’ con un colpo al cerchio e uno alla botte; finisce con lo spauracchio dell’arresto per chi è stato riconosciuto colpevole di partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso e si conclude con le facce torve degli avvocati che non vedono infrangersi il ‘processetto’ come avevano annunciato, ma rischiano di dover maneggiare una sconfitta su tutta la linea. Perché nell’aula bunker di Rebibbia, davanti ai giudici della III corte d’appello, nel primo pomeriggio, si registra una delle pagine di cronaca più semplici che si ricordi. Con la scansione di condanne e assoluzioni che non restituisce un cambio di paesaggio, di clima, che ormai c’è stato ed è tutto a favore degli inquirenti, dei pubblici ministeri.

Le pene per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi sono il bersaglio grosso. Anche se per l’ex Nar la condanna è stata ridotta da 20 anni del primo grado ai 14 anni e sei mesi inflitti oggi. Per Buzzi dai 19 anni, ai 18 e 4 mesi di oggi. Il giudice Claudio Tortora impiega dieci minuti buoni a leggere le 5 pagine del dispositivo e l’unica che si lascia andare ad un commento è Emanuela Bugitti, assolta dopo forse troppo tempo. La corte ribalta la sentenza di primo grado, del luglio 2017, quasi con nonchalance. Là era stata riconosciuta solo l’esistenza di due associazione a delinquere semplici, che avevano in Carminati e Buzzi i punti di riferimento. Qui si riporta indietro l’orologio e senza aggiungere nulla si spiega che il malaffare, gli intrallazzi, la corruzione, i giochi di potere, erano tutti riferibili ad una sola banda criminale.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, saluta i magistrati, la corte, rilascia qualche dichiarazione e poi sfila via.

L’aggravante mafiosa o il concorso esterno, a vario titolo, è una vittoria? Per la Procura di Giuseppe Pignatone certamente. Per il procuratore generale della corte d’appello, Giovanni Salvi, senza dubbio. Per quelli che ora rischiano di finire di nuovo in carcere un bel grattacapo di fine estate. Non c’è dubbio. Oltre che a Carminati e Buzzi; la fattispecie più dura è stata riconosciuta per Claudio Bolla (4 anni e 5 mesi), Riccardo Brugia (11 anni e 4 mesi), Emanuela Bugitti (3 anni e 8 mesi), Claudio Caldarelli (9 anni e 4 mesi), Matteo Calvio (10 anni e 4 mesi).

Condannati anche Paolo Di Ninno (6 anni e 3 mesi), Agostino Gaglianone (4 anni e 10 mesi), Alessandra Garrone (6 anni e 6 mesi), Luca Gramazio (8 anni e 8 mesi), Carlo Maria Guaranì (4 anni e 10 mesi), Giovanni Lacopo (5 annu e 4 masi), Roberto Lacopo (8 anni), Michele Nacamulli (3 anni e 11 mesi), Franco Panzironi (8 anni e 4 mesi), Carlo Pucci (7 anni e 8 mesi) e Fabrizio Franco Testa (9 anni e 4 mesi).

I giudici hanno invece assolto Stefano Bravo, Pierino Chiaravalle, Giuseppe Ietto, Sergio Menichelli, Daniele Pulcini e Nadia Cerrito. Confermata inoltre dal dispositivo l’assoluzione in primo grado di Rocco Ruotolo e Salvatore Ruggiero. A Luca Odevaine invece è stata stabilità la pena patteggiata di 5 anni e 2 mesi. Patteggiamento anche per l’ex funzionario del servizio giardini Claudio Turella, che ha preso 6 anni.

Altri sono stati condannati per una serie di reati tra cui corruzione, turbativa d’asta e truffa. In particolare Antonio Esposito (2 anni e un mese), Giovanni De Carlo (2 anni), Mirko Coratti (4 anni e sei mesi), Sandro Coltellacci (4 anni e sei mesi), Franco Figurelli (4 anni), Mario Cola (3 anni), Cristiano Guarnera (4 anni e 8 mesi), Guido Magrini (3 anni), Pier Paolo Pedetti (3 anni e due mesi), Mario Schina (4 anni), Angelo Scozzafava (2 anni e tre mesi), Giordano Tredicine (2 anni e 6 mesi), Tiziano Zuccolo (9 mesi).

“La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Roma e ha riconosciuto il carattere mafioso dell’associazione. Questo è il punto di arrivo di un intenso impegno e al tempo stesso di partenza. La consapevolezza dell’esistenza anche a Roma e nel Lazio di forze criminali in grado di condizionare la vita economica e politica e di indurre timore nella popolazione resta il centro di riferimento delle iniziative giudiziarie, che devono necessariamente essere accompagnate dalla crescita della coscienza civile e dal risanamento della struttura della pubblica amministrazione”. Spiega così in una nota il procuratore generale Giovanni Salvi. Per l’alto magistrato “si è rivelata efficace la scelta organizzativa di costituire un gruppo di lavoro misto della Procura generale e della Procura della Repubblica, al quale va il ringraziamento del mio ufficio”.

Gli fa eco da Rebibbia il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini a caldo la decisione dell’appello nel processo al Mondo di mezzo. In aula erano presenti anche il pm Luca Tescaroli e i procuratori generali Antonio Sensale e Pietro Catalani. “Abbiamo sempre detto che le sentenze vanno rispettate – spiega Cascini – lo abbiamo fatto in primo grado e lo faremo anche adesso. La corte d’appello ha deciso che l’associazione criminale che avevamo portato in giudizio era di stampo mafioso e utilizzava il metodo mafioso. Era una questione di diritto che evidentemente i giudici hanno ritenuto fondata”.

La sindaca Raggi si smarca dal pressing delle telecamere, sale su un gradino e spiega: “Questa sentenza conferma la gravità di come il sodalizio tra imprenditoria criminale e una parte della politica corrotta abbia devastato Roma. Conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che bisogna tenere la barra dritta sulla legalità. È quello che stiamo facendo e continueremo a fare per questa città e i cittadini”.

L’avvocato di Carminati, Giosuè Bruno Naso, commenta: “Se persino questo collegio, tra i migliori della Corte di Appello ha riconosciuto l’associazione di stampo mafioso, o io dopo 50 anni di professione non capisco più nulla di diritto, oppure dietro questa sentenza c’è qualcosa di stravagante. Perché in questo Paese – ha aggiunto – la magistratura mette bocca su tutto e si arroga il compito di moralizzare la società”.

Il difensore di Buzzi, un vero teorico della difesa penale, l’avvocato Alessandro Diddi, aggiunge: “Quanto accaduto è grave, è un fatto assolutamente stigmatizzabile l’aver riconosciuto in questa roba la mafia. Vedo che per molti cittadini da oggi è molto pericoloso vivere in Italia, è una bruttissima pagina per la giustizia del nostro Paese”. Il penalista ha poi aggiunto: “Il collegio ha riconosciuto la associazione di stampo mafioso, ma ha ridotto il trattamento sanzionatorio che era stato applicato in primo grado. Noi abbiamo da sempre sostenuto che il tribunale fosse andato con la mano pesante su diverse condotte”. Con savoir faire il legale firma un singolare fuori-programma. Ferma la sindaca Raggi e “da cittadino” si lamenta “del cantiere sulla Tiburtina ancora aperto da quattro anni”.

“Questa sentenza costituisce un riconoscimento per l’ottimo lavoro della procura di Roma e per i carabinieri ed è un tributo per quei giornalisti d’inchiesta come Lirio Abbate che per primo hanno illuminato la realtà di questa organizzazione mafiosa”, è il commento dell’avvocato Giulio Vasaturo dell’associazione Libera, parte civile nel processo.

Nella requisitoria del marzo scorso la Procura chiese 430 anni di carcere per 43 imputati. Le condanne decise costituiscono nel complesso poco più di 180 anni. L’aggravante mafiosa, della mafiosità, del metodo criminale, chiude il caso. La Cassazione nei prossimi mesi non dovrà sbrogliare alcuna matassa. I ruoli, le funzioni, gli interessi, del gruppo Carminati-Buzzi sarà tutto scritto nella sentenza.

