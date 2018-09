Domenica 9 settembre 2018 - 12:58

Salvini: una ipocrisia l’obbligatorietà dell’azione penale

Non tutti i reati sono uguali

Roma, 9 set. (askanews) – “E’ una ipocrisia l’obbligatorietà dell’azione penale. Non tutti i reati sono uguali, non lo dice Matteo Salvini questo, presunto imputato, ci sono reati più gravi e reati meno gravi e dovrebbe esserci la responsabilità in una scaletta di gravità di reati”. Ad affermarlo è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in una intervista all’emittente radiofonica RTL 102.5. Rispondendo poi ad una domanda sulla possibilità di una iniziativa legislativa in tal senso, Salvini ha risposto: “Certo, lo proporrò”, ma poi, ha subito aggiunto “mi diranno che la politica vuole mettere le mani sulla giustizia, che il governo fascista di Salvini vuole dare indicazioni ai giudici che invece sono un potere terzo libero e indipendente, sovrano, eccetera eccetera….”.