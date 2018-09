Sabato 8 settembre 2018 - 12:41

Papa: mondo di oggi fatica a vivere l’accoglienza reciproca

"Dio vuole unità fatta di pace e di amore fraterno"

Città del Vaticano, 8 set. (askanews) – “L’accoglienza vicendevole è il primo segno che date in un mondo che fatica a vivere questo valore. Siamo tutti figli di Dio e la vostra preghiera, il vostro lavoro, la vostra ospitalità, la vostra generosità, concorrono a manifestare una comunione nella diversità che esprime la speranza di Dio per il nostro mondo: un’unità fatta di pace, di accoglienza reciproca e di amore fraterno”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo stamane in udienza in Vaticano, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, i partecipanti al Simposio dell’Unione internazionale delle Benedettine.

Francesco ha lodato il messaggio inviato dalle suore benedettine ed il loro impegno di vita. “Oggi nel mondo ci sono molte persone che cercano di vivere la tenerezza, la compassione, la misericordia e l’accoglienza di Cristo nella loro vita. Ad esse voi – ha affermato il Pontefice – offrite il dono prezioso della vostra testimonianza, quando vi fate strumenti della tenerezza di Dio per coloro che sono nel bisogno. La vostra accoglienza verso persone di differenti tradizioni religiose contribuisce a portare avanti con unzione spirituale l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Da secoli, i luoghi benedettini – ha ricordato il Papa – sono conosciuti come luoghi di accoglienza, di preghiera e di generosa ospitalità. Auspico che, riflettendo insieme su questo tema e condividendo le esperienze, possiate far emergere – ha concluso Francesco – varie modalità con cui poter continuare, nei vostri monasteri, questa essenziale opera evangelica”.