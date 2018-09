Giovedì 6 settembre 2018 - 17:02

“Ecco le prova delle pressioni” (Toninelli)

Il ministro in un tweet riporta i passaggi di 2 lettere

Milano, 6 set. (askanews) – “Aiscat smentita dai fatti. Ecco la prova delle “cortesi” pressioni per dissuadere il Ministero dal pubblicare gli atti delle convenzioni. Sono parole che ovviamente hanno influenzato le strutture anche sotto la mia gestione. Ma carta canta e le bugie hanno le gambe corte”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un tweet che riporta i passaggi di due lettere – datate 11 gennaio 2018 e 7 marzo 2018 – nelle quali Autostrade per l’Italia e l’Associazione italiana delle concessionarie autostradali manifesta la propria opposizione alla diffusione al pubblico degli allegati delle concessioni.

