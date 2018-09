Mercoledì 5 settembre 2018 - 19:38

Perse le tracce di 50 migranti sbarcati dalla Diciotti

Caritas: non sono detenuti;Salvini: così bisognosi che sono spariti

Roma, 5 set. (askanews) – Di cinquanta migranti sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei e al centro accoglienza di Messina si sono perse le tracce; almeno trentasei erano ospitati a Rocca di Papa. Irreperibili? “Non sono detenuti”, sottolinea il direttore della Caritas Don Francesco Soddu. E il ministro dell’Interno commenta: “Erano così bisognosi che sono spariti”, rilanciando la linea dura “azzeramento sbarchi”.

“Si sono dileguati”, hanno fatto sapere i sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, precisando però che “per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato”.

“Era prevedibile lo sappiamo bene che qualcuno si allontana, decide di seguire un percorso personale, sono liberi, non sono detenuti”, replica Don Soddu, raggiunto al telefono da Askanews. I migranti, tutti fotosegnalati nella questura di sbarco, Catania, “avrebbero potuto decidere di allontanarsi dalla struttura di accoglienza qualsiasi momento, la struttura non ha il compito di trattenerli”. Così “alcuni migranti hanno rinunciato al percorso per richiedere l’asilo assistiti dalle Diocesi, altri invece lo hanno confermato, come quelli arrivati a Milano”. “Ma – sottolinea – si sa che accade, accade sempre”. Ed “evidentemente non vogliono rimanere in Italia. Si sa che è così”.

“Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così ‘bisognosi’ di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati?”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “È l’ennesima conferma che non tutti quelli che arrivano in Italia sono ‘scheletrini che scappano dalla guerra e dalla fame'”, aggiunge il titolare del Viminale, concludendo: “Lavorerò ancora di più per cambiare leggi sbagliate e azzerare gli arrivi”.