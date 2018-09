Mercoledì 5 settembre 2018 - 11:35

Fondi della Lega, giudici si riservano: la sentenza forse domani

Il legale: "Soldi in cassa leciti e con finalità costituzionale"

Genova, 5 set. (askanews) – Potrebbe arrivare domani la decisione del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei fondi della Lega, dopo la condanna per la maxi truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali dell’ex leader dello Carroccio, Umberto Bossi, dell’ex tesoriere, Francesco Belsito e di tre ex revisori contabili.

L’udienza al Riesame è cominciata poco dopo le 9. Presenti in aula il pm Paola Calleri e gli avvocati difensori della Lega, Giovanni Ponti e Roberto Zingari. Al termine, ha riferito l’avvocato Ponti lasciando il Palazzo di Giustizia, i giudici si sono riservati di decidere.

“Abbiamo depositato una consulenza tecnica con la quale viene dimostrato che i soldi che la Lega ha in cassa in questo momento sono tutti contributi degli eletti, donazioni degli elettori e del due per mille della dichiarazione dei redditi. Quindi sono somme non solo lecite, ma che hanno anche una finalità costituzionale perché consentono al partito di perseguire le finalità democratiche del Paese”, ha riferito Ponti: “Dire che sono profitto del reato è un non senso giuridico. Dopodiché – ha concluso – ci rimettiamo alla decisione del tribunale”.