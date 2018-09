Mercoledì 5 settembre 2018 - 12:58

Asia Argento esclusa da X Factor. Lei ribadisce: niente sesso con Bennett

Decisione Sky e FremantleMedia dopo accuse molestie a Jimmy Bennett

Milano, 5 set. (askanews) – Il nuovo giudice di X Factor Italia non è ancora stato scelto ma intanto è stata confermata l’esclusione di Asia Argento, che non darà parte della giuria dei Live della nuova edizione del programma teelvisivo: l’annuncio è stato fatto durante la presentazione alla stampa della nuova stagione del talent a Milano, negli studi di Sky Italia.

Asia Argento che è stata esclusa dalla trasmissione dopo le accuse di molestie su Jimmy Bennett, l’attore che da bambino era apparso in un film con lei nella parte del figlio. Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno comunicato di aver deciso di estromettere l’attrice e regista dalla sezione live dello show per tutelare gli artisti e non togliere spazio alla loro musica.

Asia Argento apparirà nelle prime puntate che includono i provini registrati a marzo,che andranno in onda a partire dal 6 settembre.

Da parte sua l’attrice ha ribadito di non aver avuto rapporti sessuale con Bennett e passa al contrattacco. Il nuovo avvocato dell’attrice, Mark Jay Heller, ha comunicato di voler fermare l’accordo extragiudiziale con Jimmy Bennett, accordo che lo avrebbe messo a tacere per la vicenda delle presunte molestie fatte a suo danno quando era minorenne dalla Argento. Accordo voluto dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. “La relazione con Bennett non è mai stata sessuale, ma alla fine si scoprirà che è stata lei ad essere attaccata da Bennett”, ha detto Heller che aggiunto: “Ora che Bourdain è morto e non può commentare sul desiderio di evitare un potenziale scandalo, Asia non permetterà che nessun’altra rata del pagamento dei 380mila dollari concordati sia pagata a Bennett che ha già ricevuto 250mila dollari”. Asia, secondo l’avvocato non ha mai avviato un contatto sessuale inappropriato con un minore, bensì è stata attaccata da Bennett e ora soffre le conseguenze di una campagna di fango da parte degli accusati che hanno interesse a che i loro accusatori perdano credibilità”.

Avl/Mon MAZ