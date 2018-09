Martedì 4 settembre 2018 - 17:40

Salvini a Blair: proposta conferenza su sviluppo in Africa

Incontro su immigrazione, Brexit, politiche energetiche

Roma, 4 set. (askanews) – “Positivo e lungo incontro con l’ex premier britannico Tony Blair su immigrazione, Brexit, politiche energetiche. Ho proposto una conferenza su sviluppo e investimenti per l’Africa e, in generale, abbiamo apprezzato la comune volontà di fare cose concrete”. Lo afferma in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine dell’incontro con l’ex premier inglese.