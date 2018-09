Martedì 4 settembre 2018 - 18:56

Milano, assessore Granelli indagato per le piene del Seveso

Esprime "fiducia nei pm". È accusato di inondazione colposa

Milano, 4 set. (askanews) – L’assessore all’Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, è indagato per le esondazioni del Seveso che colpirono la zona Niguarda e i quartieri a Nord della città nel 2014. L’avviso di garanzia per il reato di inondazione colposa gli è stato notificato oggi insieme all’avviso di chiusura indagini, atto che di norma anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. È lo stesso Granelli, che deteneva le deleghe sulla Protezione Civile nella giunta Pisapia, ad annunciarlo dalla propria pagina Facebook: “Oggi – scrive l’assessore milanese – ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Milano un’informazione di garanzia e un avviso di conclusione delle indagini per un reato colposo (inondazione colposa) in relazione alle esondazioni del Seveso del 2014, in qualità di assessore alla protezione civile del Comune di Milano”.

Granelli esprime “massima fiducia nell’operato della magistratura”, che a suo giudizio “sta svolgendo le indagini su un tema così importante per la città di Milano”. E sottolinea: “Da quando sono assessore del Comune di Milano, estate del 2011, ad oggi il mio impegno sul Seveso è sempre stato massimo, soprattutto per mettere in atto un percorso per diminuire il rischio di esondazioni e le azioni possibili al fine di limitare le conseguenze per la città e per tutte le persone che vivono nelle zone interessate”.

“Su questo tema – ha continuato – non mi sono risparmiato e continuerò con massima decisione e impegno, giorno e notte, perché dobbiamo una volta per tutte risolvere la questione. Ritengo che le proposte attivate e quanto abbiamo realizzato vadano in questo senso, e penso anche che l’operato del Comune di Milano in questi anni abbia contribuito in maniera significativa ad imprimere una svolta. Risolvere il problema Seveso a Milano è e sarà sempre la mia priorità”.