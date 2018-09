Martedì 4 settembre 2018 - 16:11

Così i Ferragnez hanno sbancato i social

Su Instagram oltre 32 milioni di interazioni

Roma, 4 set. (askanews) – Chi pensava che per gli italiani il matrimonio dell’anno fosse stato quello tra il principe Harry e Meghan Markle, si sbagliava. Il vero Royal Wedding 2018 si è celebrato a Noto, in Sicilia, sabato primo settembre: parliamo del #TheFerragnez Wedding, un evento che ha visto coinvolti più di 30 mila autori unici su tutto il web, i quali hanno prodotto complessivamente oltre 117 mila post targati #TheFerragnez nei tre giorni di celebrazione (dal 31 agosto al 2 settembre per essere precisi).

In termini di engagement i numeri sono decisamente più impressionanti: 34 milioni di interazioni totali registrate nel periodo di riferimento: il 96%, pari a oltre 32 mln di interazioni proveniente, senza troppe sorprese, dal solo Instagram. Una vera sorpresa, invece, l’ha riservata il canale su cui sono comparsi la maggior parte dei contenuti con l’hashtag #TheFerragnez: non Instagram, su cui sono stati pubblicati poco più di 13 mila post, bensì su Twitter, che ha sfornato oltre 94 mila post, più dell’80% dei contenuti totali.

Stando sui veri protagonisti di questo “royal wedding all’italiana” (come è stato da molti definito), Chiara Ferragni e Federico Lucia, alias Fedez, l’influencer cremonese ha incantato tutti con uno splendido abito firmato Dior by Maria Grazia Chiuri per la cerimonia ed un vestito più “casual”, della medesima maison, per i festeggiamenti serali, la cui foto su Instagram ha raccolto oltre 2 milioni di like. Ma il post della Ferragni che ha ottenuto più apprezzamenti social è stato quello del romantico bacio sull’altare, al momento dell’esplosione dei fuochi d’artificio: ben 2,8 milioni di like e oltre 44 mila commenti.

Fedez ha totalizzato con la stessa foto del bacio 1,5 milioni di like, mentre il post in cui posa sorridente sull’altare con moglie e figlioletto in braccio ha ricevuto oltre 1,4 milioni di mi piace. Ovviamente ai due novelli sposi non mancavano i follower con cui condividere questo giorno speciale: 14,5 milioni per lei e 6,5 milioni per lui, per un totale di oltre 21 milioni di follower totali sul solo canale Instagram. Ma di quanto sono cresciuti i rispettivi “tesoretti social” nel weekend del matrimonio? In base ad un’analisi effettuata con il tool Blogmeter Social Influencer, nel periodo dal 31 agosto al 2 settembre, Chiara Ferragni ha guadagnato quasi 440 mila follower, mentre Fedez quasi 225 mila.

Esclusi i due sposi, chi è stato, invece, l’invitato più prolifico (in termini di post) durante i tre giorni di celebrazioni? In base ai dati raccolti pare che la mamma della sposa e scrittrice di romanzi noir, Marina di Guardo, abbia pubblicato ben 21 post targati #TheFerragnez, per un engagement totale superiore a 620.000. Per chiudere ecco il dato di alcuni dei brand coinvolti nel matrimonio più social dell’anno: Dior, che ha vestito la sposa, ha totalizzato su Instagram ben 2 milioni di interazioni nel solo weekend del matrimonio, mentre Alberta Ferretti, che ha firmato i vestiti delle damigelle d’onore, ha raccolto un engagement su Instagram pari a 500.000.

Altri marchi super citati sono stati Versace e Diesel, che hanno vestito lo sposo, Prada, Lancôme, Trudi e ovviamente la compagnia di bandiera Alitalia, che ha riservato un volo di linea, con tanto di gate targato The Ferragnez, ai soli invitati all’evento.

Red/Gbt/Int2