Violenza sessuale contro 2 minorenni sul lago di Como, scarcerati i 3 fermati

"Mancano le esigenze cautelari"

Milano, 3 set. (askanews) – Sono stati scarcerati i tre giovani fermati settimana scorsa per una presunta violenza di gruppo commessa a danno di due ragazze 17 anni a Menaggio, sul lago di Como. Il gip del Tribunale della cittadina lariana non ha infatti convalidato il fermo disposto per loro dalla procura. Secondo il giudice, che li ha interrogati questa mattina, nei confronti dei tre 20enni non sussistono le esigenze cautelari.

