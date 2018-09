Sabato 1 settembre 2018 - 19:15

Salvini “orgoglioso”: sbarchi ridotti ai minimi da 5 anni

"Non ci saranno più situazioni insostenibili"

Roma, 1 set. (askanews) – “Siamo orgogliosi di aver ridotto gli sbarchi in Italia al minimo storico degli ultimi cinque anni, così come ha certificato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. In questo modo possiamo garantire che non ci saranno più situazioni insostenibili, da Padova alla Sicilia”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aggiungendo: “A questo proposito ricordo che al Cara di Mineo lavoriamo alla riduzione del numero di ospiti e dei costi, con l’obiettivo finale della chiusura. Mentre in Veneto il centro per immigrati di Cona sarà progressivamente svuotato e prevediamo di cessare l’attività di quello di Bagnoli. Il Comune di Agna, infine, potrà beneficiare di fondi compensativi per i disagi che ha sopportato negli ultimi anni di malgoverno Pd”.

