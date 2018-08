Venerdì 31 agosto 2018 - 12:07

Rocca di Papa, i primi 34 migranti verso Milano, Terni, Capua

Don Soddu ad askanews: tra lunedì e martedì partiranno tutti

Roma, (askanews) – Partiranno in giornata, da Rocca di Papa, dal Centro “Mondo Migliore”, i primi 34 migranti sbarcati dalla nave Diciotti dopo uno stallo al molo di Catania di quasi sei giorni, grazie all’offerta della Chiesa italiana. Andranno a Milano, Terni, Capua, Arezzo, Frosinone e a Forlì, nella Comunità Giovanni XXIII. Ma tra lunedì e martedì lasceranno tutti Rocca di Papa.

“Si sono prenotate per accogliere i profughi già più di 40 diocesi”, ha detto ad askanews don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, il braccio operativo della Cei che sta predisponendo a livello logistico, in collaborazione con il Viminale, l’accoglienza dei migranti nelle diocesi italiane. “Abbiamo cercato – ha aggiunto don Soddu – di accogliere i desideri dei profughi in dirizzandoli nelle diocesi più consone in base alle loro storie, richieste e desideri. Oggi partono in 34 e saranno accolti a Terni, Milano, Capua, Arezzo e Frosinone. Inoltre alcuni andranno presso la Comunità Giovanni XXIII”.

Don Soddu ha poi annunciato che tra lunedì e martedì partiranno tutti i cento migranti e avranno la loro destinazione. “Quanto resteranno in Italia? Non sappiamo – risponde don Soddu – noi abbiamo firmato il protocollo per un anno, ma le pratiche di permanenza in Italia saranno avviate dalle prefetture locali in collaborazione con le diocesi”.