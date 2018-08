Venerdì 31 agosto 2018 - 11:03

Fine settimana con il maltempo, anticipo di autunno sull’Italia

Da martedì 4 settembre torna il sole e il caldo

Roma, 31 ago. (askanews) – Un ciclone di origine scandinava sta impattando sull’Italia ed è pronto a portare tre giorni di maltempo al Centro-Nord. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che già oggi, il tempo peggiorerà gravemente su tutte le regioni settentrionali, con particolare attenzione alla Lombardia, dove sarà alto il rischio idrogeologico dato che le precipitazioni risulteranno incessanti fino a sera e notte. Domani, il maltempo che continua in Lombardia, insiste sul Triveneto e sull’Emilia Romagna dove sono attesi nubifragi o piogge molto abbondanti tra Ferrara e Rovigo. Piogge e temporali raggiungeranno anche la Toscana e le Marche settentrionali. Domenica il maltempo si attenuerà un po’ al Nordest e sulla Lombardia anche se pioverà ancora, e si estenderà anche sul resto del Centro come in Umbria, sul Lazio e sulle regioni adriatiche. Calo termico di 8-10°C durante le precipitazioni.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it afferma che il ciclone abbandonerà definitivamente l’Italia soltanto martedì 4 settembre. Successivamente la pressione tornerà ad aumentare regalandoci altre giornate soleggiate e via via più calde.