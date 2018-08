Giovedì 30 agosto 2018 - 12:33

Trova la figlia morta nel letto, madre si lancia dal balcone

Tragedia a Pagani, indagini dei carabinieri

Napoli, 30 ago. (askanews) – Tragedia a Pagani, in provincia di Salerno. Due donne, mamma e figlia, sono morte in circostanze ancora da chiarire anche se gli investigatori ritengono che si sia trattato di un duplice suicidio. I fatti in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Malet.

La madre, una 60enne, si è lanciata nel vuoto dal balcone dopo aver rinvenuto la figlia 27enne priva di vita nel letto della sua stanza. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

