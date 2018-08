Giovedì 30 agosto 2018 - 19:40

Roma, il crollo

Giù il tetto di San Giuseppe dei Falegnami. Per fortuna nessun ferito

Roma, 30 ago. (askanews) – All’interno della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami (San Pietro in Carcere) di cui il tetto è sprofondato vicino al Campidoglio e ai Fori, a Roma, erano presenti dei turisti. Che sono fuggiti dopo avere sentito un forte rumore. Secondo la polizia non c’è nessun ferito. “Abbiamo sentito un boato e siamo fuggiti subito”, ha raccontato una turista italiana sul posto.

E’ crollato quasi completamente nel primo pomeriggio il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami (precedentemente nota come San Pietro in Carcere), ai piedi del Campidoglio, a Roma. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza e poi altri mezzi. La chiesa è meta di visite per essere stata costruita sopra l’ex carcere Mamertino, che ha ospitato in prigionia i santi Pietro e Paolo. E’ stata oggetto di un recente restauro.

Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, “sta seguendo la vicenda” del crollo a Roma del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano ed “è costantemente in contatto” con il Segretario Generale, Giovanni Panebianco, che sta coordinando le unità del Mibac per far fronte all’emergenza.

Lo sottolinea il Mibac confermando che “non si registrano feriti, ma con il crollo è andato perso il soffitto a cassettoni della chiesa”. “Tutta la struttura del Dicastero, con i tecnici specializzati, gli archeologi, gli architetti, gli storici dell’arte, i restauratori, si è immediatamente attivata”, assicura il ministero sottolineando che è infatti subito intervenuto personale della Soprintendenza speciale di Roma, del Parco archeologico del Colosseo e i carabinieri del nucleo tutela. La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami – spiega inoltre il dicastero – è proprietà del Vicariato di Roma che ne ha la custodia e al Mibac competono le funzioni di tutela. È stata inoltre “tempestivamente attivata, tramite l’Istituto centrale per il catalogo, la raccolta di dati circa le opere d’arte contenute nella chiesa. Dalle prime informazioni acquisite, sembrerebbe che la preziosa tela seicentesca di Carlo Maratta non avrebbe subito danni”.

San/Int2