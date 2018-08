Giovedì 30 agosto 2018 - 17:30

Maltempo, Protezione civile: temporali forti su gran parte Nord

Diramata allerta arancione in Lombardia

Roma, 30 ago. (askanews) – In arrivo temporali forti su gran parte del Nord, la Protezione civile ha diramato in particolare un’allerta arancione per alcune zone della Lombardia.

“Una perturbazione atlantica – ha spiegato il Dipartimento della protezione civile – raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla serata di oggi, giovedì 30 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio di domani, venerdì 31 agosto, a Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni, è stata valutata per domani, venerdì 31 agosto, allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla sul resto della Lombardia, sul Veneto, su gran parte del Piemonte, sull’Emilia-Romagna, sull’Umbria orientale, sui settori interni dell’Abruzzo e della Puglia, su gran parte della Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.