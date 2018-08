Giovedì 30 agosto 2018 - 19:33

Crollo Genova, Toti: 150 case coinvolte da lavori demolizione

"Ma al momento nessun piano per abbattimento preventivo stabili"

Genova, 30 ago. (askanews) – “Delle case sotto il moncone est di Ponte Morandi circa 150 appartamenti verranno interferiti dalle demolizioni ma non è previsto al momento alcun piano di abbattimento preventivo”. Lo ha detto il governatore ligure e commissario per l’emergenza, Giovanni Toti, parlando della bozza preliminare del piano di demolizione dei due tronconi del viadotto autostradale rimasti in piedi.

“In questo mese, utilizzando sopralluoghi per definire la demolizione stessa, cercheremo di comprendere e analizzare la stabilità dei tronconi -ha spiegato Toti- per dare vita ad attività come l’ingresso di persone per il ritiro dei beni personali dalle proprie case e aprire almeno di una via di collegamento sulla Val Polcevera”.