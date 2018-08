Mercoledì 29 agosto 2018 - 10:14

Pedofilia, Papa: “La chiesa non ha saputo affrontare i crimini”

"Ho chiesto perdono al Signore per questi peccati"

Roma, 29 ago. (askanews) – “Questa mia visita in Irlanda, oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e dell’amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Udienza Generale di questa mattina a Piazza San Pietro, tornando a parlare del sul viaggio apostolico in Irlanda appena concluso.

“Un segno profondo ha lasciato l’incontro con alcuni sopravvissuti; e a più riprese ho chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati. Ho implorato la Madonna di intercedere per la guarigione delle vittime e di darci la forza di perseguire con fermezza la verità e la giustizia”, ha aggiunto il Santo Padre.

“I Vescovi irlandesi hanno intrapreso un serio percorso di purificazione e riconciliazione con coloro che hanno sofferto abusi, e con l’aiuto delle autorità nazionali hanno stabilito una serie di norme severe per garantire la sicurezza dei giovani. Nel mio incontro con i Vescovi, li ho incoraggiati nel loro sforzo per rimediare ai fallimenti del passato con onestà e coraggio, confidando nelle promesse del Signore e contando sulla profonda fede del popolo irlandese, per inaugurare una stagione di rinnovamento della Chiesa in Irlanda”, ha detto ancora.

