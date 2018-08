Mercoledì 29 agosto 2018 - 13:38

L’esame di maturità cambierà ancora (Bussetti)

L'alternanza scuola lavoro non sarà centrale

Roma, 29 ago. (askanews) – “L’alternanza scuola-lavoro non sarà il fulcro dell’esame di maturità 2019”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, intervistato da Radio 24 aggiungendo che a settembre presenterà il progetto del nuovo esame di maturità. “L’idea è quella di ridare centralità alle materie di competenza degli studenti”, ha sottolineato.

“È un lavoro che stiamo facendo con gli uffici del Ministero.

Lo dettaglieremo a decisioni prese e, comunque, entro settembre.

L’esame è sempre un tema delicato che mette in fibrillazione ragazzi e famiglie”, ha spiegato.

E sull’avvio del nuovo anno scolastico il ministro ha precisato che si “lavora per una partenza ordinata. È un obiettivo serio e concreto che ci siamo dati, fin dal mio insediamento, insieme agli Uffici centrali e periferici del ministero. Certamente è un lavoro complesso. E va detto con chiarezza che si svolge in condizioni molto difficili, che ereditiamo dal passato. La situazione delle scuole senza un dirigente – abbiamo oltre 1.700 reggenze – è frutto di sette anni senza concorsi. Si potevano bandire prima. Le carenze di insegnanti in alcune classi di concorso e sul sostegno sono l’eredità di gestioni miopi e di decisioni prese a rilento. Stiamo lavorando ad un piano di reclutamento pluriennale per arginare le emergenze e superarle”.

