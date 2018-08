Mercoledì 29 agosto 2018 - 16:03

A Rocca di Papa il presidio dei “Welcome” per i migranti

Davanti ai cancelli del centro di accoglienza straordinaria

Rocca di Papa (Roma), 29 ago. (askanews) – A Rocca di Papa, davanti ai cancelli del centro di accoglienza straordinaria “Un mondo migliore” dove sono ospitati 100 migranti della Diciotti, si sono riuniti i “Welcome”. Davanti all’ingresso, chiuso con un cancello, due mezzi della polizia e un cordone di agenti poco discosti un gruppo di agenti in borghese che sorvegliano la situazione: fra poco è atteso l’annunciato arrivo dei rappresentanti di CasaPound contro l’accoglienza dei migranti. Intanto circa 40 persone dell’Anpi, delle associazioni sul territorio, dei centri sociali di Roma e dei Castelli Romani, di Potere al Popolo, e gruppi di cittadini di Rocca di Papa e di altri paesi vicini dei Castelli, si sono riuniti accanto ai cancelli ciascuno con il loro cartello: “Welcome”.

Sulla siepe sotto i pini che fanno da ombra all’ampio spazio del giardino del Centro, un cartello svetta: “Castelli Romani antifascisti ora e sempre”.

“Siamo qui oggi come ieri per dare il benvenuto a questi ragazzi, dopo tutto quello che hanno passato; siamo qui per dire che i cittadini dei Castelli Romani non sono né intolleranti né razzisti, né si prestano al gioco di chi sulla loro pelle vuole soffiare sul fuoco delle paure”, spiega uno dei rappresentanti di questo movimento spontaneo, Massimiliano Ortu, che anche ieri era qui a “dare questo messaggio, noi non siamo razzisti e le paure non attecchiscono, c’è la possibilità di integrazione e siamo qui anche oggi per dirlo fisicamente”. “Anche per noi chi è più povero non è nostro nemico – aggiunge – e quando ieri quei sorrisi dietro gli occhi spaventati di quei ragazzi che sono arrivati in pullman hanno risposto al nostro benvenuto, abbiamo deciso di continuare ad essere qui oggi e nei prossimi giorni”.