Martedì 28 agosto 2018 - 17:22

Procuratore Pennsylvania: il Vaticano sapeva di abusi sessuali

Josh Shapiro ha parlato alla Nbc delle violenze commesse da preti

New York, 28 ago. (askanews) – Il procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato che il suo ufficio ha le prove che il Vaticano sapeva delle coperture degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica, ma ha aggiunto di non poter verificare se papa Francesco fosse a conoscenza dei crimini dei preti. Carlo Viganò, ex nunzio del Papa negli Stati Uniti, ha attaccato il Pontefice sul tema della pedofilia nella Chiesa, accusandolo di avere coperto gli abusi, in particolare nel caso dell’ex cardinale Theodore McCarrick.

Shapiro, in un’intervista alla Nbc, ha detto che nel rapporto del gran giurì che ha indagato per due anni si sostiene che la Chiesa ha coperto per decenni le molestie compiute dai preti di sei diocesi. I preti coinvolti sarebbero oltre trecento e le vittime identificate più di mille, anche se potrebbero essere molte di più.