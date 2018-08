Martedì 28 agosto 2018 - 22:44

Primo bus migranti sbarcati da Diciotti arrivato a Rocca di Papa

Il secondo è atteso nella notte, tra le 3 e le 4

Roma, 28 ago. (askanews) – Il primo pullman con a bordo i migranti sbarcati dalla nave Diciotti è arrivato al centro d’accoglienza “Mondo migliore” di Rocca di Papa, nei pressi di Roma.

Animi accessi all’arrivo del mezzo, accolto sia da sostenitori – che hanno salutato i migranti con un “welcome” e “forza, benvenuti” – sia da contestatori. I primi, in concomitanza con i collegamenti delle televisioni ‘allnews’ presenti a Rocca di Papa, hanno intonato ‘Bella ciao’, i secondi l’inno di Mameli.

Nutrito lo schieramento di forze dell’ordine, polizia e carabinieri, che sorvegliano che tutto si svolga senza incidenti. Il secondo autobus è atteso nella notte, in una fascia oraria compresa tra le 3 e le 4. tra le tre e le quattro di notte. I cento migranti provenienti dall’hotspot di Messina resteranno a Rocca di Papa all’incirca una settimana o poco più. Da qui poi, come aveva fatto sapere la Conferenza Episcopale Italiana, saranno smistati in altri centri in varie Diocesi italiane. Gli altri migranti rimasti nel centro messinese saranno invece trasferiti in Albania e Irlanda, che hanno dato la disponibilità volontaria all’accoglienza.