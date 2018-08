Martedì 28 agosto 2018 - 14:55

Crollo Genova, Renzo Piano dona alla città una “idea di ponte”

Consegnato plastico al commissario per l'emergenza Giovanni Toti

Genova, 28 ago. (askanews) – Il famoso architetto genovese Renzo Piano ha donato alla sua città natale una “idea di ponte” dopo il crollo del viadotto autostradale sul torrente Polcevera. Questa mattina, infatti, l’archistar ha incontrato nella sede della Regione Liguria il governatore e commissario per l’emergenza, Giovanni Toti, a cui è stato consegnato un plastico.

“Quando è crollato il viadotto ero a Ginevra – ha spiegato Piano uscendo dal palazzo della Regione – e da allora non penso ad altro”. Secondo l’architetto genovese, è una tragedia che non si può dimenticare “ma – ha sottolineato – l’architettura fa questo: celebra e costruisce. L’importante – ha concluso Piano – è non cadere nella retorica”.